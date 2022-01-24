Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В МИДе пожурили 4 государства, которые "преждевременно" запланировали эвакуацию из Украины

Понедельник, 24 января 2022, 20:39

В МИДе рассказали о 4 государствах, которые по состоянию на 24 января решили эвакуировать часть дипломатических сотрудников и членов их семей из Украины, и призвали избегать необдуманных шагов, которые могут усилить напряжение.

Об этом говорится в заявлении министерства, которым располагает "Европейская правда".

В МИД отметили, что на территории Украины находятся 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций, и по состоянию на понедельник только четыре государства сообщили украинскому министерству о намерениях эвакуировать членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию. Это США, Великобритания, Австралия и Германия.

Дело не только в РФ: почему "эвакуируют посольства" из Киева?

"Остальные государства, Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций информируют МИД об отсутствии на этом этапе планов осуществлять эвакуацию или сокращение персонала ввиду отсутствия достаточных причин для такого шага", - заявили в ведомстве.

Важно, отметили в МИДе, что такой позиции придерживаются и те страны, дипломатические представительства которых расположены в регионах Украины, граничащих с территорией РФ.

"Выражаем благодарность нашим международным партнерам, которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам. Это - настоящее проявление солидарности с Украиной.

Швеция готова эвакуировать дипломатов из Киева, однако пока не видит такой необходимости

В настоящее время очень важно избегать шагов, которые могут быть использованы в информационном пространстве для усиления напряжения в обществе, дестабилизации экономической и финансовой ситуации нашего государства", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, ряд стран ЕС не намерены последовать примеру США и Британии и эвакуировать сотрудников своих посольств в Киеве.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что Европейский Союз не видит причин для эвакуации семей дипломатов или сотрудников своего представительства из Украины.

Смотрите больше в видеоблоге "ЕП": Почему "эвакуируют посольства" из Киева? Что знают дипломаты? Спойлер: дело не только в РФ

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
МИД США Великобритания Германия

Статьи

Малюська: рано или поздно РФ придется садиться и договариваться о компенсациях по Донбассу

Министр юстиции Денис Малюська: "Ключевая часть – доказательство фактов оккупации Россией Донбасса. Но за ними последуют имущественные требования от лиц, пострадавших в результате агрессии РФ".
24 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Германия толкает к войне и уничтожает свое будущее в Украине. Это нужно остановить

Германия все больше становится пособником агрессора в глазах украинцев. Речь идет о последствиях, которые сохранятся на десятилетия.
24 января 2022 — От редакции

Путин, НАТО и Саакашвили: что объединяет Украину и Грузию в условиях агрессии РФ

И оккупированная часть Грузии, и оккупированная часть Украины объединены РФ Южным военным округом. А значит - сразу после атаки на Украину последует атака на Грузию.
22 января 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда