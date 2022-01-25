Як Київ планує вибивати в Росії компенсації через окупацію Донбасу

26 січня у Страсбурзі відбудеться слухання у "великій справі щодо Донбасу". Європейський суд з прав людини розгляне спільний позов України та Нідерландів проти РФ.

Про те, як Україна доводитиме, що Росія відповідальна за порушення прав людини на окупованій території, а також як Київ планує вибити у РФ компенсації, у відеоінтерв’ю "Європейській правді" розповів міністр юстиції Денис Малюська. Для тих, хто віддає перевагу читанню, ми підготували також текстовий варіант інтерв’ю Малюська: рано чи пізно РФ доведеться сідати та домовлятися про компенсації щодо Донбасу.

Про що говорив Денис Малюська:

"Ми доводимо, що Росія контролювала і досі контролює окуповані зараз території Донецької та Луганської областей; доводимо, що там відбувалися систематичні грубі порушення прав людини; що люди там страждали і страждають; що там були тортури, катування і все, що завгодно; що там були відсутні якісь засоби юридичного захисту людьми своїх прав. Це все, очевидно, є правдою".

Щодо доказів: "Перше – це письмові документи та наші пояснення, йдеться про тисячі документів. Також великий масив відео – десятки годин. Це різноманітні свідчення, допити, матеріали кримінальних проваджень. На додаток, величезна кількість гігабайтів фото та інших даних. Більшість матеріалів, які ми надали... це жах. Це свідчення потерпілих, докази смертей, вбивств, катувань. Реально дивитися все це вкрай складно".

"Усе це ми відправили до Страсбурга, для вивчення суддями. І ці докази доводять те, що Росія дійсно окупувала Донбас".

"Перше рішення про прийнятність нашої скарги ми очікуємо за 2-2,5 роки. Це тривалий процес. Це буде проміжна перемога.

Далі будуть роки слухання справи по суті з поданням нових пояснень, нових матеріалів, можливо, з новими доказами – це роки й роки судового процесу. Тут ми теж, по суті, піонери, тому що справа – мегаскладна, мегаважлива як для ЄСПЛ, так і для всієї системи безпеки у Європі".

"Ключова частина – це доведення рішенням суду конкретних фактів. Але "наступним потягом" підуть майнові вимоги до РФ від осіб, які постраждали внаслідок агресії РФ".

Повне інтерв’ю – у матеріалі Малюська: рано чи пізно РФ доведеться сідати та домовлятися про компенсації щодо Донбасу, а відеоверсія інтерв’ю - на нашому Youtube-каналі.