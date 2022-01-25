Как Киев планирует выбивать у России компенсации из-за оккупации Донбасса

26 января в Страсбурге состоятся слушания по "большому делу по Донбассу". Европейский суд по правам человека рассмотрит совместный иск Украины и Нидерландов против РФ.

О том, как Украина будет доказывать, что Россия ответственна за нарушение прав человека на оккупированной территории, а также как Киев планирует выбить у РФ компенсации, в видеоинтервью "Европейской правде" рассказал министр юстиции Денис Малюська. Для тех, кто предпочитает чтение, мы подготовили также текстовый вариант интервью Малюська: рано или поздно РФ придется садиться и договариваться о компенсациях по Донбассу.

О чем говорил Денис Малюська:

"Мы доказываем, что Россия контролировала и до сих пор контролирует оккупированные сейчас территории Донецкой и Луганской областей; доказываем, что там происходили систематические грубые нарушения прав человека; что люди там страдали и страдают; что там были пытки, пытки и все, что угодно; что там отсутствовали какие-либо средства юридической защиты людьми своих прав. Это все, очевидно, является правдой".

О доказательствах: "Первое – это письменные документы и наши объяснения, речь идет о тысячах документов. Также большой массив видео – десятки часов. Это разнообразные показания, допросы, материалы уголовных производств. В дополнение, огромное количество гигабайтов фото и других данных. Большинство материалов, которые мы предоставили... это ужас. Это свидетельство потерпевших, доказательства смертей, убийств, пыток. Реально смотреть все это крайне сложно".

"Все это мы отправили в Страсбург, для изучения судьями. И эти доказательства доказывают, что Россия действительно оккупировала Донбасс".

"Первое решение о приемлемости нашей жалобы мы ожидаем через 2-2,5 года. Это длительный процесс. Это будет промежуточная победа.

Дальше последуют годы слушания дела по сути с представлением новых объяснений, новых материалов, возможно, с новыми доказательствами – это годы и годы судебного процесса. Здесь мы тоже, по сути, пионеры, потому что дело – мегасложное, мегаважное как для ЕСПЧ, так и для всей системы безопасности в Европе".

"Ключевая часть – это доказывание решением суда конкретных фактов. Но далее последуют имущественные требования к РФ от лиц, пострадавших в результате агрессии РФ".

Полное интервью – в материале Малюська: рано или поздно РФ придется садиться и договариваться о компенсациях по Донбассу, а видеоверсия интервью – на нашем Youtube-канале.