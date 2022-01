Стамбул засипало снігом: аеропорт закритий, дороги заблоковані

Аеропорт Стамбула залишається закритим у вівторок через сильні снігопади, які практично паралізували найбільше місто Туреччини.

Про це пише Hurriyet, повідомляє "Європейська правда".

Снігопад почався в понеділок вдень і за кілька годин у деяких районах товщина снігу збільшилася до 80-85 сантиметрів, а в центрі міста, де було найменше опадів, товщина снігу становила близько 35 сантиметрів.

The Istanbul Airport has suspended all flights on further notice due to adverse weather conditions that is preventing the airport to run normally.



