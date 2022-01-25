Стамбул засипало снігом: аеропорт закритий, дороги заблоковані

Аеропорт Стамбула залишається закритим у вівторок через сильні снігопади, які практично паралізували найбільше місто Туреччини.

Про це пише Hurriyet, повідомляє "Європейська правда".

Снігопад почався в понеділок вдень і за кілька годин у деяких районах товщина снігу збільшилася до 80-85 сантиметрів, а в центрі міста, де було найменше опадів, товщина снігу становила близько 35 сантиметрів.

#Turkey:



The Istanbul Airport has suspended all flights on further notice due to adverse weather conditions that is preventing the airport to run normally.#turkishairlines #THY #IST #Istanbul



pic.twitter.com/OlMtdUDRXZ — AceJace™ 🇺🇦 (@AceJaceu) January 24, 2022

Аеропорт Стамбула призупинив усі польоти у вівторок до 13:00 за місцевим часом через сильний снігопад у місті.

Дах одного з вантажних терміналів аеропорту впав під вагою снігу, на щастя, ніхто не постраждав. Закриття аеропорту призвело до зупинки рейсів з Близького Сходу та Африки до Європи та Азії.

Severe Snow Storm in Turkey #Istanbul #City People Stranded...on the highways pic.twitter.com/fTucWUdG2F — Kernow Weather Team (@KWTWeather) January 25, 2022

Минулого року аеропорт Стамбула обслужив понад 37 мільйонів пасажирів, ставши одним із найважливіших авіавузлів світу.

Тисячі пасажирів також застрягли в автомобілях, автобусах, оскільки основні дороги у місті були закриті. Команди Червоного Півмісяця надавали допомогу пасажирам, які опинилися у скрутному становищі на автомагістралях.

Офіс губернатора Стамбула попередив водіїв, що вони не зможуть в'їхати до міста з Фракії — регіону, що тягнеться через європейську частину Туреччини до її західного кордону з Болгарією та Грецією.

Торгові центри в понеділок закрилися раніше, ніж звичайно, служби доставки їжі не працювали.

Снігопади сягнули навіть курортної Анталії, де вранці у вівторок більшість доріг були засипані снігом. Останній сніг, що покривав пляжі в Анталії, випав 1993 року і мав товщину 5 сантиметрів. Сніг, що випав у місті у 2005 та 2019 роках, швидко танув.

Як повідомлялося, грецькі острови з неділі вкриті снігом. Місцеві жителі розповідають, що востаннє така кількість снігу випадала десятиліття тому.

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