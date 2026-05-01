У Нідерландах другий день намагаються загасити пожежі на полігонах

Пожежна служба Нідерландів не змогла локалізувати лісові пожежі, які спалахнули в кількох різних місцях, зокрема на військових полігонах; до гасіння залучили допомогу з Німеччини та Франції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

У гасінні пожеж беруть участь щонайменше тридцять французьких та німецьких пожежних автомобілів з екіпажами.

Вогонь на військовому полігоні 'т-Харде в Гелдерланді, який спалахнув в середу, ще не вдалося локалізувати. До операції з ліквідації наслідків залучили чотири взводи пожежної бригади, що складаються із сотні осіб.

Водночас пожежі вирують на полігонах поблизу Ассена, Верта та Ойрсхота. В останньому випадку правоохоронці припускають, що пожежа могла виникнути під час операції військового гелікоптера. Поблизу міста вигоріло приблизно 65 гектарів лісу.

Фото: epa

Фото: NOS

На військовому полігоні у Верті полум’я охопило площу приблизно 500 тисяч квадратних метрів та спалило 70 гектарів лісу. Через пожежу довелося евакуювати аеропорт Кемпен, а також центр для шукачів притулку в Буделі.

Напередодні стало відомо про щонайменше п’ять осередків лісових пожеж в Нідерландах, кілька з них – на території військових полігонів Міністерства оборони.

Про нові випадки пожеж повідомили на наступний день після того, як вогонь охопив військовий полігон в 'т-Харде.