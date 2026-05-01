CNN: внаслідок іранських ударів пошкоджені більшість баз США на Близькому Сході

Внаслідок ударів Ірану у відповідь на Близькому Сході зазнали пошкоджень щонайменш 16 військових баз США, а з урахуванням вартості відновлення втраченого витрати Штатів на війну приблизно удвічі вищі, ніж заявили у Пентагоні.

Про це повідомляє CNN на основі проведеного розслідування, пише "Європейська правда".

За висновками журналістів, щонайменш 16 баз американських військових на Близькому Сході – тобто більшість з наявних у регіоні – зазнали "безпроцентних" пошкоджень внаслідок іранських ударів. На деяких руйнування настільки масштабні, що вони наразі непридатні для перебування.

Дуже постраждав великий хаб "Кемп Бюрінг" на території Кувейту. За даними CNN, тепер база стоїть "майже порожня", оскільки її інфраструктура дуже пошкоджена після серії іранських ударів.

Серед іншого, втрачено низку найдорожчого обладнання – великих військових літаків, дороговартісного обладнання для супутникового зв’язку, радіолокаційних систем, необхідних для роботи ППО.

Один з анонімних співрозмовників зазначив, що саме радари є "найдорожчим і найбільш обмеженим ресурсом" сил США у регіоні.

Однією з причин високоточних і болючих ударів по об’єктах США ймовірно є те, що Іран у 2024 році, за даними FT, таємно придбав китайський супутник – який тепер постачає знімки дуже високої якості.

За даними від трьох співрозмовників, озвучена Пентагоном цифра витрат на війну – 25 млрд доларів – не включає вартості відновлення американських баз після усієї завданої шкоди. За словами одного з них, більш реалістична цифра – 40-50 млрд доларів.

Напередодні опитування громадської думки Reuters/Ipsos продемонструвало, що рейтинг схвалення президента американського президента Дональда Трампа на тлі війни в Ірані впав до найнижчого рівня за весь його нинішній термін – до 34%.

За даними ЗМІ, розвідувальні служби США вивчають потенційні реакції з боку Ірану на те, що американський президент Дональд Трамп оголосить про свою односторонню перемогу у війні, прагнучи завершити конфлікт.