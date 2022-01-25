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Стамбул засыпало снегом: аэропорт закрыт, дороги заблокированы

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Вторник, 25 января 2022, 09:36

Аэропорт Стамбула остается закрытым во вторник из-за сильных снегопадов, практически парализовавших крупнейший город Турции.

Об этом пишет Hurriyet, сообщает "Европейская правда".

Снегопад начался в понедельник днем, ​​и через несколько часов в некоторых районах толщина снега увеличилась до 80-85 сантиметров, а в центре города, где было меньше осадков, толщина снега составляла около 35 сантиметров.

Аэропорт Стамбула приостановил все полеты во вторник до 13:00 по местному времени из-за сильного снегопада в городе.

Крыша одного из грузовых терминалов аэропорта упала под тяжестью снега, к счастью, никто не пострадал. Закрытие аэропорта привело к остановке рейсов с Ближнего Востока и Африки в Европу и Азию.

В прошлом году аэропорт Стамбула обслужил более 37 миллионов пассажиров, став одним из важнейших авиаузлов мира.

Тысячи пассажиров застряли в автомобилях, автобусах, поскольку основные дороги в городе были закрыты. Команды Красного Полумесяца оказывали помощь пассажирам, оказавшимся в затруднительном положении на автомагистралях.

 

Офис губернатора Стамбула предупредил водителей, что они не смогут въехать в город из Фракии — региона, который тянется через европейскую часть Турции к ее западной границе с Болгарией и Грецией.

Торговые центры в понедельник закрылись раньше обычного, службы доставки еды не работали.

 

Снегопады достигли даже курортной Анталии, где утром во вторник большинство дорог было засыпано снегом. Последний снег, покрывавший пляжи в Анталии, выпал в 1993 году и имел толщину 5 сантиметров. Снег, выпавший в городе в 2005 и 2019 годах, быстро таял.

Как сообщалось, греческие острова с воскресенья покрыты снегом. Местные жители рассказывают, что последний раз такое количество снега выпадало десятилетие назад.

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