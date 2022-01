Стамбул засыпало снегом: аэропорт закрыт, дороги заблокированы

Аэропорт Стамбула остается закрытым во вторник из-за сильных снегопадов, практически парализовавших крупнейший город Турции.

Об этом пишет Hurriyet, сообщает "Европейская правда".

Снегопад начался в понедельник днем, ​​и через несколько часов в некоторых районах толщина снега увеличилась до 80-85 сантиметров, а в центре города, где было меньше осадков, толщина снега составляла около 35 сантиметров.

