У Німеччині десятки тисяч людей знову протестували проти ковідних правил

Увечері 24 січня у багатьох містах Німеччини знову зібралися протести невдоволених діючими правилами для боротьби з епідемією коронавірусу або перспективою обов’язкової вакцинації.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє dpa.

У багатьох місцях зібралися також контрдемонстрації із закликами дотримуватися правил і керуватись науковими фактами, на яких у тому числі вшановували пам’ять померлих від коронавірусу.

Лише у Баварії, за підрахунками поліції, відбулася понад сотня окремих демонстрацій.

У Тюрингії налічили близько 22 000 учасників таких акцій, у Мекленбурзі-Передній Померанії - близько 10 000.

Більшість протестів були організовані як колективні "прогулянки", тому що організатори не реєструють їх як заходи.

Регулярні акції незгодних з вакцинацією і коронавірусними правилами тривають у Німеччині вже багато тижнів, іноді супроводжуючись інцидентами. Останнім часом почастішали контрдемонстрації.

У північному місті Любек в понеділок кількість учасників контрдемонстрації, близько 700 людей, була не набагато меншою, ніж на протесті невдоволених ковідними правилами, куди вийшло близько 1000 осіб.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди