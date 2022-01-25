В Германии десятки тысяч человек снова протестовали против ковидных правил

Вечером 24 января во многих городах Германии снова собрались протесты недовольных действующими правилами борьбы с эпидемией коронавируса или перспективой обязательной вакцинации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает dpa.

Во многих местах собрались также контрдемонстрации с призывами соблюдать правила и руководствоваться научными фактами.

Только в Баварии, по подсчетам полиции, прошло более сотни отдельных демонстраций.

В Тюрингии насчитали около 22 000 участников таких акций, в Мекленбурге-Передней Померании – около 10 000.

Большинство протестов было организовано как коллективные "прогулки", потому что организаторы не регистрируют их как мероприятия.

Регулярные акции несогласных с вакцинацией и коронавирусными правилами проходят в Германии уже много недель, иногда сопровождаясь инцидентами. В последнее время участились контрдемонстрации.

В северном городе Любек в понедельник количество участников контрдемонстрации, около 700 человек, было не намного меньше, чем на протесте недовольных ковидными правилами, куда вышло около 1000 человек.

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