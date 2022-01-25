У Данії очікують досягнення колективного імунітету від коронавірусу найближчими тижнями

Експерти провідного данського інституту прогнозують, що вже у найближчі тижні в країні сформується колективний імунітет до коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DR.

Statens Serum Institut є експертною установою при Міністерстві охорони здоров’я і тісно залучений до розробки заходів для протидії епідемії.

Представниця SSI зазначила, що показники зараження почнуть йти на спад, тому що вірус все рідше "зустрічає" людей, яких може інфікувати і передатися далі. Так сталося і через те, що велика кількість людей нещодавно перехворіли, і через високі показники вакцинації.

В кінці минулого тижня у Данії з населенням 5,8 млн осіб добові показники заражень досягли 40 тисяч. Кількість смертей серед інфікованих коронавірусом при цьому фактично не змінилась.

Нагадаємо, попри зростаючу кількість заражень уряд Данії вирішив послабити карантинні обмеження з 16 січня та відкрити низку закладів, які були зачинені з середини грудня. Епідемічна комісія аргументувала це тим, що домінуючий нині штам "Омікрон" рідше призводить до тяжкого перебігу захворювання та госпіталізації.

Данія - серед європейських країн з найвищими показниками вакцинації, а підсилюючу третю дозу вакцини отримали близько 55% населення.

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