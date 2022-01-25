В Дании ожидают достижения коллективного иммунитета от коронавируса в ближайшие недели

Эксперты ведущего датского института прогнозируют, что уже в ближайшие недели в стране сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DR.

Statens Serum Institut является экспертным учреждением при Министерстве здравоохранения и тесно вовлечен в разработку мер по противодействию эпидемии.

Представительница SSI отметила, что показатели заражения начнут идти на убыль, потому что вирус все реже "встречает" людей, которых может инфицировать и передаться дальше. Так произошло и потому, что большое количество людей недавно переболели, и из-за высоких показателей вакцинации.

В конце прошлой недели в Дании с населением 5,8 млн человек суточные показатели заражений достигли 40 тысяч. Число смертей среди инфицированных коронавирусом при этом фактически не изменилось.

Напомним, несмотря на растущее количество заражений правительство Дании решило ослабить карантинные ограничения с 16 января и открыть ряд заведений, закрытых с середины декабря. Эпидемическая комиссия аргументировала это тем, что доминирующий штамм "Омикрон" реже приводит к тяжелому течению заболевания и госпитализации.

Дания – среди европейских стран с самыми высокими показателями вакцинации, а усиливающую третью дозу вакцины получили около 55% населения.

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