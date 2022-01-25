В уряді повідомили про підготовку п’ятьма країнами Заходу фонду допомоги Україні

Наприкінці січня планується офіційний запуск міжнародного фонду "Партнерство за сильну Україну".

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Йдеться про спільну ініціативу Великої Британії, Канади, Сполучених Штатів Америки, Швейцарії та Швеції.

За словами очільниці міністерства Ірини Верещук, підписання угоди має відбутися 31 січня.

Вартість проєкту – 35 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 47 млн доларів США), які виділятимуться упродовж трьох років. Метою діяльності фонду є підтримка довгострокового сталого розвитку та підвищення стійкості громад, постраждалих від російської агресії, запобігання подальшій ескалації та підготовка до поступової та безперешкодної соціальної, економічної та політичної реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Ми вже визначилися з основними проєктами, які будуть реалізовані у 2022 році. Це проєкти з енергоефективності, зміцнення і спроможності громад. Ми зараз проводимо обговорення деталей підписання угоди. Я дуже сподіваюся, що 31 січня її буде підписано", - зазначила Ірина Верещук.

У Мінреінтеграції зазначають, що про наміри утворити такий фонд оголосили ще на 30-ту річницю незалежності України та підписали відповідний документ.