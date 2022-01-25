Рада закликала надати чіткі терміни вступу України в НАТО

Верховна рада закликала міжнародні організації та парламенти іноземних держав визначити конкретні часові рамки вступу України до НАТО.

Про це пише BBC Україна, повідомляє "Європейська правда"

За це рішення проголосували 282 депутати - представники практично всіх фракції, окрім ОПЗЖ.

"Верховна Рада України звертається до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій і закликає: підтримати прагнення України щодо визнання її європейської перспективи та визначення конкретних часових рамок та модальностей подальшої інтеграції нашої держави до НАТО", - ідеться у зверненні.

У ньому наголошується, що курс на вступ до НАТО передбачений Конституцією України. Автори заяви посилаються на останні соціологічні дослідження, згідно із якими переважна більшість українців підтримує вступ до Північноатлантичного альянсу.

Парламент також нагадує, що рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року, підтвердженого на Брюссельському саміті НАТО 2021 року, передбачає перспективи членства України в Альянсі.

У зверненні також вказується, що Україна, НАТО та Європейський Союз "єдині у своїй позиції щодо суверенного права України визначати вектор подальшої інтеграції, зокрема в питанні розширення та набуття членства в цих інституціях".

Раніше посол України при НАТО Наталія Галібаренко в інтерв'ю "Європейській правді" сказала, що серед держав-членів Північноатлантичного альянсу немає єдності щодо політики стосовно України та Росії.

Через це посол вважає реалістичним, що у рішенні наступного саміту НАТО, що відбудеться наприкінці червня 2022 року у Мадриді, Україна фігуруватиме лише як складова стратегічної концепції НАТО.

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