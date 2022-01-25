Рада призвала предоставить четкие сроки вступления Украины в НАТО

Верховная рада призвала международные организации и парламенты иностранных государств определить конкретные временные рамки вступления Украины в НАТО.

Об этом пишет BBC Украина, сообщает "Европейская правда"

За это решение проголосовали 282 депутата – представители практически всех фракций, кроме ОПЗЖ.

"Верховная Рада Украины обращается к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций и призывает: поддержать стремление Украины относительно признания ее европейской перспективы и определения конкретных временных рамок и модальностей дальнейшей интеграции нашего государства в НАТО", – говорится в обращении.

В нем отмечается, что курс на вступление в НАТО предусмотрен Конституцией Украины. Авторы заявления ссылаются на последние социологические исследования, согласно которым подавляющее большинство украинцев поддерживают вступление в Североатлантический альянс.

Парламент также напоминает, что решение Бухарестского саммита НАТО в 2008 году, подтвержденного на Брюссельском саммите НАТО в 2021 году, предусматривает перспективы членства Украины в Альянсе.

В обращении также указывается, что Украина, НАТО и Европейский Союз "едины в своей позиции относительно суверенного права Украины определять вектор дальнейшей интеграции, в частности в вопросе расширения и членства в этих институтах".

Ранее посол Украины при НАТО Наталия Галибаренко в интервью "Европейской правде" сказала, что среди государств-членов Североатлантического альянса нет единства в политике в отношении Украины и России.

Поэтому посол считает реалистичным, что в решении следующего саммита НАТО, который состоится в конце июня 2022 года в Мадриде, Украина будет фигурировать лишь как составляющая стратегической концепции НАТО.

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