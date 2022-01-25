Міністр оборони Латвії розповів про плани допомоги Україні

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс зазначив, що Латвія вбачає своїм моральним обов’язком допомогти Україні перед загрозою російської агресії і тому надає зброю, але відправляти військових не планує з низки причин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Ceske Radio, зміст якого наводить iRozhlas, під час свого візиту в Чехію.

Нагадаємо, у відповідь на агресивні дії Росії Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin.

На запитання про те, чи ця зброя з Латвії вже в Україні, міністр відповів, що "Стінгери" та інше озброєння будуть відправлені найближчими тижнями.

"Ми твердо переконані, що допомогти країні і її народу оборонятися - наш моральний обов’язок. Українці нікому не загрожують, а от їхня країна і їхні свободи - під загрозою. Ми знаємо з власного минулого, як важливо захищати свої цінності і свободу, і ми не хочемо бачити, що Україна у разі нападу залишилась беззахисною", - заявив Артіс Пабрікс.

Він зазначив, що серед балтійських держав є консенсус щодо допомоги Україні. "Хотів би закликати інших членів ЄС та НАТО вчинити так само. Тому що, повторюся, це наш моральний обов’язок", - зазначив міністр.

Міністр нагадав, що це не перша допомога від Латвії - країна надала близько 500 000 тонн гуманітарної допомоги, також допомагала створити в армії капеланську службу та деякими іншими проєктами, але досі - гуманітарними.

Артіс Пабрікс зазначив, що Латвія не планує відправляти до України своїх військових і на це є кілька причин.

"По-перше, від української сторони не було офіційного прохання про це. По-друге, ми у НАТО і не могли б вдаватись до таких кроків, не обговорюючи це з іншими союзниками. Це могло б мати різні наслідки. І по третє - ми не настільки велика країна, щоб це суттєво щось змінило", - пояснив міністр оборони.

Він зазначив, що Латвія постійно тримає контакт із союзниками в НАТО і США та отримує запевнення, що у перемовинах США й Росії дотримуються принципу "нічого про нас без нас". "Ми пам’ятаємо гіркий урок Чехословаччини у 1938 році. Нам не потрібна ніяка "Мюнхенська змова" щодо України. На жаль, Кремль все ще живе у реаліях минулого, коли такі рішення не були чимось незвичайним", - зазначив Артіс Пабрікс.

На запитання про те, чи хотів би він більшої присутності НАТО в країнах Балтії, міністр відповів, що це необхідно, якщо загроза від Росії чи Білорусі продовжить зростати.

"Ми вже повідомили союзників у Брюсселі та Вашингтоні, що у такому випадку нам негайно потрібна була б допомога. Це означає не тільки збільшення союзницького контингенту, але й більше фінансування чи можливість отримати додаткове озброєння для наших військових", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс приводить сили у готовність та відправляє на східний фланг НАТО додаткові сили, зокрема кораблі й винищувачі, задля посилення стримування й захисту союзників у зв’язку з діями РФ довкола України.

Крім того, Пентагон привів у готовність 8500 військових у США для потенційного перекидання у Європу, якщо у цьому виникне необхідність.

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