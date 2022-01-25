Министр обороны Латвии рассказал о планах помощи Украине

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс отметил, что Латвия видит своим моральным долгом помочь Украине перед угрозой российской агрессии и потому предоставляет оружие, но отправлять военных не планирует по ряду причин.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Ceske Radio, содержание которого приводит iRozhlas во время своего визита в Чехию.

Напомним, в ответ на агрессивные действия России Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

На вопрос о том, поступило ли это оружие из Латвии уже в Украину, министр ответил, что "Стингеры" и другое вооружение будут отправлены в ближайшие недели.

"Мы твердо убеждены, что помочь стране и ее народу обороняться – наш моральный долг. Украинцы никому не угрожают, а вот их страна и их свободы – под угрозой. Мы знаем из собственного прошлого, как важно защищать свои ценности и свободу, и мы не хотим видеть, что Украина в случае нападения осталась беззащитной", - заявил Артис Пабрикс.

Он отметил, что среди балтийских государств есть консенсус относительно помощи Украине. "Хотел бы призвать других членов ЕС и НАТО поступить так же. Потому что, повторюсь, это наша моральная обязанность", - отметил министр.

Министр напомнил, что это не первая помощь от Латвии – страна предоставила около 500 000 тонн гуманитарной помощи, также помогала создать в армии капелланскую службу и некоторые другие проекты, но до сих пор – гуманитарные.

Артис Пабрикс отметил, что Латвия не планирует отправлять в Украину своих военных, и на это есть несколько причин.

"Во-первых, от украинской стороны не было официальной просьбы об этом. Во-вторых, мы в НАТО, и не могли бы предпринимать такие шаги, не обсуждая это с другими союзниками. Это могло бы иметь разные последствия. И в-третьих, мы не столь большая страна, чтобы это существенно что-то изменило", - пояснил министр обороны.

Он отметил, что Латвия постоянно держит контакт с союзниками в НАТО и США и заверяет, что в переговорах США и России придерживаются принципа "ничего о нас без нас". "Мы помним горький урок Чехословакии в 1938 году. Нам не нужен никакой "Мюнхенский заговор" по Украине. К сожалению, Кремль все еще живет в реалиях прошлого, когда такие решения не были чем-то необычным", - отметил Артис Пабрикс.

На вопрос о том, хотел бы он большего присутствия НАТО в странах Балтии, министр ответил, что это необходимо, если угроза от России или Беларуси продолжит расти.

"Мы уже сообщили союзникам в Брюсселе и Вашингтоне, что в таком случае нам немедленно потребовалась бы помощь. Это означает не только увеличение союзнического контингента, но и большее финансирование или возможность получить дополнительное вооружение для наших военных", - отметил министр.

Как сообщалось, Североатлантический альянс приводит силы в готовность и отправляет на восточный фланг НАТО дополнительные силы, в том числе корабли и истребители, для усиления сдерживания и защиты союзников в связи с действиями РФ вокруг Украины.

Кроме того, Пентагон привел в готовность 8500 военных в США для потенциальной переброски в Европу, если в этом возникнет необходимость.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды