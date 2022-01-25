У Лондоні двоповерховий автобус врізався у будинок, потерпілі госпіталізовані

19 людей постраждали у Лондоні після того, як двоповерховий автобус врізався в магазин з квартирами нагорі у східній частині міста.

Як повідомляє "Європейська правда", про це інформує Sky news.

За інформацією лондонської пожежної бригади, водій автобуса опинився у пастці через отримані травми, і його довелося звільняти за допомогою спеціального обладнання.

Після аварії представник лондонської служби швидкої допомоги повідомив, що п'ятьох людей було доставлено до лікарні, зокрема двох дорослих і трьох дітей.

Автобус зіткнувся з будинком, в якому розташована електрична підстанція, у вівторок вранці близько 8:20 за місцевим часом на Селівн-авеню в Чингфорді.

Для надання допомоги потерпілим на місце події направили бригади швидкої допомоги. Декілька доріг поруч були перекриті.

Речник столичної поліції повідомив, що розслідування обставин аварії триває.