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Вторник, 25 января 2022, 14:56

19 человек пострадали в Лондоне после того, как двухэтажный автобус врезался в магазин с квартирами наверху в восточной части города.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает Sky news.

По информации лондонской пожарной бригады, водитель автобуса оказался в ловушке из-за полученных травм, и его пришлось увольнять с помощью специального оборудования.

 

После аварии представитель лондонской службы скорой помощи сообщил, что пять человек были доставлены в больницу, в том числе двое взрослых и трое детей.

Автобус столкнулся с домом, в котором находится электрическая подстанция, во вторник утром около 8:20 по местному времени на Селивн-авеню в Чингфорде.

Для оказания помощи пострадавшим на место происшествия направили бригады скорой помощи. Несколько дорог рядом были перекрыты.

Спикер столичной полиции сообщил, что расследование обстоятельств аварии продолжается.

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