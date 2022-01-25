Прем’єр Британії пообіцяв без вагань посилити санкції проти Росії

Британія без вагань посилить санкції проти Росії і буде намагатися сприяти будь-якому розгортанню сил НАТО на східному фланзі, якщо РФ вторгнеться в Україну.

Про це заявив у вівторок прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters..

"Ми у Великій Британії без вагань посилимо наші національні санкції проти Росії у відповідь на будь-які дії президента Путіна, і Палата громад незабаром почує більше про це", — сказав Джонсон у парламенті.

Прем’єр також сказав, що Британія намагатиметься сприяти будь-якому новому розгортанню НАТО для захисту своїх союзників у Європі, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Якщо метою Путіна було утримати сили НАТО подалі від кордонів Росії, то "вторгнення в Україну навряд чи може бути більш контрпродуктивним", сказав він.

"Ми не можемо відмовлятися від бачення цілісної та вільної Європи, яке з’явилося в ті дивовижні роки з 1989 по 1991", – сказав Джонсон, маючи на увазі падіння Берлінської стіни, кінець комуністичного правління у Східній Європі та крах Радянського Союзу.

"Зціляючи поділ нашого континенту залізною завісою, ми не розкриємо цю рану, погоджуючись скасувати порядок європейської безпеки, тому що Росія приставила пістолет до голови України" - заявив він.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Росія має план блискавичної війни на території України.

Напередодні стало відомо, що Велика Британія відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їхніх сімей у відповідь на "зростаючу загрозу" з боку Росії.

Британські чиновники заявили, що особливих загроз британським дипломатам не було, але близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернуться до Британії.

Дії посольства були описані як запобіжні, і, як вважається, за останні 24 години не відбувалося нічого конкретного, що могло б спричинити рішення Британії.

Близько 30 британських дипломатів, включаючи посла, залишаються в Україні. Міністр закордонних справ Ліз Трасс заявила, що посольство в Києві продовжує працювати, але "важливо, щоб ми були готові до будь-якої ситуації".

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