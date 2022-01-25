Премьер Британии пообещал без колебаний ужесточить санкции против России

Британия без колебаний усилит санкции против России и постарается содействовать любому развертыванию сил НАТО на восточном фланге, если РФ вторгнется в Украину.

Об этом заявил во вторник премьер-министр Британии Борис Джонсон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы в Великобритании без колебаний усилим наши национальные санкции против России в ответ на какие-либо действия президента Путина, и Палата общин вскоре услышит больше об этом", — сказал Джонсон в парламенте.

Премьер также сказал, что Британия будет пытаться содействовать любому новому развертыванию НАТО для защиты своих союзников в Европе, если Россия вторгнется в Украину.

Если целью Путина было удержать силы НАТО подальше от границ России, то вторжение в Украину вряд ли может быть более контрпродуктивным, сказал он.

"Мы не можем отказываться от видения целостной и свободной Европы, которое появилось в те удивительные годы с 1989 по 1991", - сказал Джонсон, имея в виду падение Берлинской стены, конец коммунистического правления в Восточной Европе и крах Советского Союза.

"Исцеляя разделение нашего континента железным занавесом, мы не раскроем эту рану, соглашаясь отменить порядок европейской безопасности, потому что Россия приставила пистолет к главе Украины", - заявил он.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что у России есть план молниеносной войны на территории Украины.

Накануне стало известно, что Великобритания отзывает часть сотрудников посольства в Украине и членов их семей в ответ на "возрастающую угрозу" со стороны России.

Британские чиновники заявили, что особых угроз британским дипломатам не было, но около половины работающих в Киеве сотрудников вернутся в Британию.

Действия посольства были описаны как меры предосторожности, и, как считается, за последние 24 часа не происходило ничего конкретного, что могло бы вызвать решение Британии.

Около 30 британских дипломатов, включая посла, остаются в Украине. Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что посольство в Киеве продолжает работать, но "важно, чтобы мы были готовы к любой ситуации".

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