Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Глава МЗС Австрії заявив, що не став би танцювати з Путіним

Середа, 26 січня 2022, 10:28

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив, що не став би танцювати з президентом РФ Владіміром Путіним, як це робила його попередниця Карін Кнайсль.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kurier.

"Як чоловік, я б не спокусився танцювати з Путіним, і я б цього не зробив" - сказав він.

Попередниця Шалленберга на посту глави МЗС Карін Кнайсль запам’яталась танцем з президентом РФ Владіміром Путіним на своєму весіллі. 

Той факт, що РФ загрожує вторгненням в Україну, Шалленберг вважає "визнанням провалу" з боку Кремля. Він порівняв ситуацію з придушенням тодішнім Радянським союзом повстань в Угорщині в 1956 році та в Чехословаччині в 1968 році.

Складається враження, що Путін хоче "повернути колесо часу назад", сказав Шалленберг. "Насправді він досягає цілей з точністю до навпаки... Він просто штовхає своїх сусідів на захід, НАТО та ЄС" - заявив міністр.

Ніхто не може зазирнути в голову Путіна, зазначив Шалленберг: "Але загроза, на жаль, дуже реальна". Страшно, що "у 2022 році доводиться рахуватися з реальним ризиком військового конфлікту на європейському континенті", додав він.

Водночас Шалленберг застеріг від включення "Північного потоку-2" у пакет санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну.

За його словами, газопровід не є загрозою, він ще навіть не працює. Треба також подбати, "щоб санкції не стали бумерангом", зазначив він.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія

Статті

А то Лукашенко нападе: чи очікувати Україні російського нападу з території Білорусі

Навіщо Лукашенку військові навчання на кордоні з Україною? Чи відповідає войовнича риторика білоруського диктатора його справжнім цілям?
26 січня 2022 — Юрій Панченко, Марія Авдєєва

Тримор'я стає ближчим: що допоможе Україні в центральноєвропейській ініціативі

Україна отримує важливий шанс наблизитись до ініціативи Тримор'я, зі статусом спостерігача чи навіть повноцінним членством.
25 січня 2022 — Олександр Сливчук, для Європейської правди

"Збройні" помилки Німеччини: чому політика Берліна часом сприяє конфліктам у світі

"Ніякої зброї для кризових районів" – за цією формулою вже багато років живе німецька зовнішня політика. Але які наслідки у реальному життя має слідування цьому принципу?
25 січня 2022 — Марілуїзе Бек, для Європейської правди