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Англія скасує вимогу тестування для вакцинованих мандрівників

Понеділок, 24 січня 2022, 18:20

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його уряд скасує вимоги тестування на коронавірус для вакцинованих людей, які прибувають до Англії.

Про це Джонсон оголосив у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Джонсон зазначив, що вакциновані, які прибувають в Англію та які отримали повний курс щеплень проти коронавірусу, більше не будуть змушені здавати тести. Це рішення буде ухвалене для того, "аби показати, що ця країна відкрита для бізнесу, відкрита для мандрівників".

В Англії скасували необхідність ПЛР-тестів для безсимптомних випадків коронавірусу

Міністр транспорту Грант Шаппс має повідомити подробиці про зміну правил пізніше.

Нині мандрівники, які отримали щонайменше дві дози вакцини, повинні здати експрес-тест на коронавірус протягом двох днів після прибуття до Великої Британії. Невакциновані стикаються із суворішими правилами тестування та карантину.

Раніше цього місяця уряд Британії вже спростив правила поїздок, усунувши необхідність складати тест перед поїздкою до Об’єднаного Королівства та замінивши ПЛР-тести після прибуття дешевшими швидкими тестами.

Як повідомлялося,  в Англії з кінця січня скасують більшість ковідних обмежень. Це означає припинення вимоги використання ковід-сертифікатів як перепусток - заклади можуть вимагати або не вимагати їх на власний розсуд.

За даними джерел журналістів в уряді, у Джонсона планують з весни зовсім скасувати коронавірусні обмеження, включно з вимогою самоізоляції у випадку зараження. 

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