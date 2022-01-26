У Польщі вперше виявили понад 50 тисяч випадків коронавірусу за добу
Міністерство охорони здоров’я Польщі повідомило про 53420 нових випадків коронавірусу за минулу добу – це найбільше за час пандемії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.
"Це рекордний результат, і найближчими днями спостерігатиметься подальше зростання заражень, що ми бачимо як за кількістю замовлень на ПЛР-тестування від первинної медико-санітарної допомоги, так і за кількістю проведених тестів", – зазначив заступник міністра охорони здоров’я Вальдемар Краска.
"П’ята хвиля прискорюється", – додав він.
Досі рекордну кількість випадків зараження – 40 876 нових випадків – було зафіксовано у суботу, 22 січня.
За минулу добу Covid-19 померли 62 людини, від сукупності коронавірусу і супутніх захворювань – 214.
У вівторок, 25 січня, було зафіксовано 36 995 випадків захворювання та 252 летальних випадків від Covid-19.
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