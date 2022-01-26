В Польше впервые обнаружили более 50 тысяч случаев коронавируса в сутки

Министерство здравоохранения Польши сообщило о 53 420 новых случаях коронавируса за прошедшие сутки – это больше всего за время пандемии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

"Это рекордный результат, и в ближайшие дни будет наблюдаться дальнейший рост заражений, которые мы видим как по количеству заказов на ПЦР-тестирование от первичной медико-санитарной помощи, так и по количеству проведенных тестов", - отметил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска.

"Пятая волна ускоряется", – добавил он.

До сих пор рекордное количество случаев заражения – 40 876 новых случаев – было зафиксировано в субботу, 22 января.

За минувшие сутки от Covid-19 умерли 62 человека, от совокупности коронавируса и сопутствующих заболеваний – 214.

Во вторник, 25 января, было зафиксировано 36 995 случаев заболевания и 252 летальных исхода от Covid-19.

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