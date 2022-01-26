Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Польше впервые обнаружили более 50 тысяч случаев коронавируса в сутки

Среда, 26 января 2022, 12:50

Министерство здравоохранения Польши сообщило о 53 420 новых случаях коронавируса за прошедшие сутки – это больше всего за время пандемии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

"Это рекордный результат, и в ближайшие дни будет наблюдаться дальнейший рост заражений, которые мы видим как по количеству заказов на ПЦР-тестирование от первичной медико-санитарной помощи, так и по количеству проведенных тестов", - отметил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска.

"Пятая волна ускоряется", – добавил он.

До сих пор рекордное количество случаев заражения – 40 876 новых случаев – было зафиксировано в субботу, 22 января.

За минувшие сутки от Covid-19 умерли 62 человека, от совокупности коронавируса и сопутствующих заболеваний – 214.

Во вторник, 25 января, было зафиксировано 36 995 случаев заболевания и 252 летальных исхода от Covid-19.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Эпидемия в цифрах

Статьи

А то Лукашенко нападет: ждать ли Украине российского нападения с территории Беларуси

Зачем Лукашенко военные учения на границе с Украиной? Соответствует ли воинственная риторика белорусского диктатора его истинным целям? (укр.)
26 января 2022 — Юрий Панченко, Мария Авдеева

Триморье становится ближе: что поможет Украине в центральноевропейской инициативе

Украина получает шанс приблизиться к инициативе Триморья, добившись статуса наблюдателя или даже полноценного членства (укр.)
25 января 2022 — Александр Сливчук, для Европейской правды

Ошибки Германии с оружием: почему политика Берлина порой способствует конфликтам в мире

"Никакого оружия для кризисных районов" – по этой формуле уже много лет живет немецкая внешняя политика. Но к каким последствиям в реальной жизни приводит следование этому принципу? (укр.)
25 января 2022 — Марилуизе Бек, для Европейской правды