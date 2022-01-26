В уряді Італії попередили Росію про наслідки у разі агресії проти України

Міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні зазначив, що Італія готова долучитись до посилення східного флангу НАТО та попередив РФ про наслідки у разі агресії проти України.

Як пише "Європейська правда", переклад його заяви наводить посольство України в Італії.

"З огляду на останні події, НАТО вирішило посилити свій східний фланг й Італія братиме у цьому процесі активну роль", - зазначив міністр.

Він розповів, що за допомогою італійських літаків вже посилили авіаційну базу НАТО в Румунії, яка розташована неподалік від її кордону з Україною.

Міністр зазначив, що НАТО підготувало план дій на випадок загострення ситуації на російсько-українському кордоні, в якому фігурують також італійські військові, і якщо найближчим часом криза не завершиться, Італія готова направити додаткові сили у східно-європейський регіон.

Лоренцо Гуеріні підкреслив, що ніхто не зацікавлений в ескалації ситуації, тому пріоритетом залишається конструктивний діалог. "При цьому наголошую, що будь-яка агресія проти України матиме серйозні наслідки", - наголосив міністр.

За інформацією ЗМІ, також італійський уряд закликав групу провідних бізнес-лідерів не проводити заплановану зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним через напруженість довкола України.

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