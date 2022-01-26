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В правительстве Италии предупредили Россию о последствиях в случае агрессии против Украины

Среда, 26 января 2022, 12:52

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини отметил, что Италия готова присоединиться к усилению восточного фланга НАТО, и предупредил РФ о последствиях в случае агрессии против Украины.

Как пишет "Европейская правда", перевод его заявления приводит посольство Украины в Италии.

"Учитывая последние события, НАТО решил усилить свой восточный фланг и Италия будет играть в этом процессе активную роль", - отметил министр.

Он рассказал, что с помощью итальянских самолетов уже усилили авиационную базу НАТО в Румынии, расположенную неподалеку от границы с Украиной.

Министр отметил, что НАТО подготовило план действий на случай обострения ситуации на российско-украинской границе, в котором фигурируют итальянские военные, и если в ближайшее время кризис не завершится, Италия готова направить дополнительные силы в восточноевропейский регион.

Лоренцо Гуэрини подчеркнул, что никто не заинтересован в эскалации ситуации, потому приоритетом остается конструктивный диалог. "При этом подчеркиваю, что любая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия", - подчеркнул министр.

По информации СМИ, также итальянское правительство призвало группу ведущих бизнес-лидеров не проводить запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным из-за напряженности вокруг Украины.

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Италия Россия Украина-НАТО

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