МИД заявил о кибернападении на официальный сайт Украины

Министерство иностранных дел Украины заявило, что против официального сайта Украины Ukraine.ua осуществили кибератаку.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МИД Украины.

Отмечается, что атака была совершена в ночь на 26 января, поэтому сайт в течение нескольких часов был недоступен для пользователей.

По состоянию на 13:00 доступ к сайту восстановлен. В то же время работа по противодействию последствиям кибератаки продолжается.

"Специалисты МИД Украины принимают все необходимые меры для восстановления полноценной стабильной работы сайта. В ближайшее время все еще возможны временные проблемы с доступом к ресурсу", - отметили в министерстве.

Официальный сайт Украины Ukraine.ua был запущен 14 января 2021 года. Это портал для иностранных аудиторий о современной Украине. Сайт говорит на семи иностранных языках - английском, немецком, французском, испанском, китайском, арабском и на иврите.

Напомним, в ночь на 14 января хакеры атаковали сайты ряда государственных учреждений Украины, в том числе МИД. СБУ заявила, что утечки персональных данных в результате атаки не произошло.

На стартовой странице МИД разместили сообщение, содержание которого должно было намекать на якобы польский след злоумышленников. Однако особенности текста на польском языке позволяют предполагать, что те, кто его писал или переводил, не очень хорошо владеют им.

Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин также обратил внимание на недостатки текста на польском языке и заявил, что ход кибератаки на сайты украинских госучреждений вписывается в деятельность РФ против Запада.

ЕС и НАТО осудили кибератаку, Евросоюз и Эстония заявили, что окажут помощь Украине.

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