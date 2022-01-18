Європол допомагає Україні в розслідуванні кібератак на урядові сайти

Європол підтримує зв’язок з українськими партнерами та сприяє розслідуванню кібератаки на українські урядові сайти.

Про це в коментарі Укрінформу сказала речниця пресслужби Європолу Клер Жорж, передає "Європейська правда".

"Ми підтримуємо зв'язок з нашими українськими партнерами та пропонуємо їм повну оперативну та технічну підтримку, включаючи розгортання на місці", - сказала вона.

За словами речниці, розслідування атак триває, тому деталі не розголошуються.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня хакери атакували сайти низки державних установ України, у тому числі МЗС. СБУ заявила, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося.

На стартовій сторінці МЗС розмістили повідомлення, зміст якого мав натякати на нібито польський слід зловмисників. Проте особливості тексту польською мовою дозволяють припускати, що ті, хто його писав або перекладав, не дуже добре володіють нею.

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин також звернув увагу на недоліки тексту польською мовою та заявив, що перебіг кібератаки на сайти українських держустанов вписується в діяльність РФ проти Заходу.

ЄС і НАТО засудили кібератаку, Євросоюз та Естонія заявили, що нададуть допомогу Україні.

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