Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Румунія оновила рекорд заражень коронавірусом

Середа, 26 січня 2022, 15:05

Румунія у середу 26 січня повідомила про найвищу добову кількість заражень коронавірусом за увесь час епідемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

В країні з населенням близько 20 млн осіб за останню добу зареєстрували 34 255 нових хворих. Це майже удвічі більше, ніж останні найвищі показники, що наближались до 20 тисяч.

Понад 4 тисячі серед нових хворих заразилися вже не вперше. 

Померли за останню добу 94 пацієнтів з коронавірусом. Більшість із них - люди старшого віку, 88 мали інші хронічні хвороби, ускладнені коронавірусом.

У лікарнях перебувають майже 7350 пацієнтів, на 254 більше, ніж попередньої доби. 692 з них знаходяться у палатах інтенсивної терапії, з них 585 не були щеплені від коронавірусу.

Нагадаємо, Румунія серед країн ЄС - на другому місці за найнижчим охопленням вакцинацією від коронавірусу - трохи більше 41% серед дорослих. На першому з кінця місці - Болгарія, де щеплення отримали менше 30% дорослих.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Румунія Коронавірус

Статті

Павло Клімкін: Бліцкриг на всю Україну неможливий, але щодо Києва у Кремлі є сценарій

"Для Зеленського проблема номер один – це не постачання зброї. Головна мегазадача – це реальна експансія німецького бізнесу в Україну".
26 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Більше підтримки для України: чого чекають від своїх урядів громадяни європейських країн

Чи готові західні лідери посилити дипломатію не самими лише санкціями, а й військовою підтримкою в разі найгіршого сценарію?
26 січня 2022 — YES, Карл Більдт, Александр Квасневський, Віктор Пінчук, Андерс Фог Расмуссен

А то Лукашенко нападе: чи очікувати Україні російського нападу з території Білорусі

Навіщо Лукашенку військові навчання на кордоні з Україною? Чи відповідає войовнича риторика білоруського диктатора його справжнім цілям?
26 січня 2022 — Юрій Панченко, Марія Авдєєва