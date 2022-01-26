Румунія оновила рекорд заражень коронавірусом

Румунія у середу 26 січня повідомила про найвищу добову кількість заражень коронавірусом за увесь час епідемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

В країні з населенням близько 20 млн осіб за останню добу зареєстрували 34 255 нових хворих. Це майже удвічі більше, ніж останні найвищі показники, що наближались до 20 тисяч.

Понад 4 тисячі серед нових хворих заразилися вже не вперше.

Померли за останню добу 94 пацієнтів з коронавірусом. Більшість із них - люди старшого віку, 88 мали інші хронічні хвороби, ускладнені коронавірусом.

У лікарнях перебувають майже 7350 пацієнтів, на 254 більше, ніж попередньої доби. 692 з них знаходяться у палатах інтенсивної терапії, з них 585 не були щеплені від коронавірусу.

Нагадаємо, Румунія серед країн ЄС - на другому місці за найнижчим охопленням вакцинацією від коронавірусу - трохи більше 41% серед дорослих. На першому з кінця місці - Болгарія, де щеплення отримали менше 30% дорослих.

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