Румыния обновила рекорд заражений коронавирусом

Румыния в среду 26 января сообщила о самом высоком суточном количестве заражений коронавирусом за все время эпидемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

В стране с населением около 20 млн человек за последние сутки зарегистрировали 34 255 новых больных. Это почти вдвое больше, чем последние самые высокие показатели, приближавшиеся к 20 тысячам.

Более 4 тысяч среди новых больных заразились уже не впервые.

Умерли за последние сутки 94 пациента с коронавирусом. Большинство из них - люди старшего возраста, 88 имели другие хронические болезни, осложненные коронавирусом.

В больницах находятся почти 7350 пациентов, на 254 больше, чем за предыдущие сутки. 692 из них находятся в палатах интенсивной терапии, из них 585 не были привиты от коронавируса.

Напомним, Румыния среди стран ЕС – на втором месте по самому низкому охвату вакцинации от коронавируса – чуть более 41% среди взрослых. На первом с конца месте – Болгария, где прививки получили менее 30% взрослых.

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