В Естонію прибули для навчань шість американських винищувачів 

В Естонію для участі у навчаннях прибули шість американських винищувачів F-15E Strike Eagle.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє естонський портал ERR.

Винищувачі, місцем постійного базування яких є Британія, приземлилися на базі Ämari та братимуть участь у військових навчаннях "Astute Protector". Винищувачі залишатимуться в Естонії до кінця наступного тижня.

Головною метою присутності винищувачів в Естонії називають підтримку безпекової місії в країнах Балтії, разом з бельгійськими F-16.

Крім того, 27 січня в аеропорт Шауляя прибудуть данські F-16 і долучаться до тих самих завдань разом з польськими винищувачами.

Літаки будуть залучені до різних типів маневрів типу "повітря-повітря" та "повітря-земля".

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс приводить сили у готовність та відправляє на східний фланг НАТО додаткові сили, зокрема кораблі й винищувачі, задля посилення стримування й захисту союзників у зв’язку з діями РФ довкола України.

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