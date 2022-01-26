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В Эстонию прибыли для учений шесть американских истребителей

Среда, 26 января 2022, 15:40

В Эстонию для участия в учениях прибыли шесть американских истребителей F-15E Strike Eagle.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает эстонский портал ERR.

Истребители, местом постоянного базирования которых является Великобритания, приземлились на базе Ämari и будут участвовать в военных учениях "Astute Protector". Истребители будут оставаться в Эстонии до конца следующей недели.

Главной целью присутствия истребителей в Эстонии называют поддержку миссии безопасности в странах Балтии, вместе с бельгийскими F-16.

Кроме того, 27 января в аэропорт Шяуляя прибудут датские F-16 и присоединятся к тем же задачам вместе с польскими истребителями.

Самолеты будут вовлечены в различные типы маневров типа "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Как сообщалось, Североатлантический альянс приводит силы в готовность и направляет дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе на фоне наращивания российских войск у украинских границ.

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Эстония Альянс

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