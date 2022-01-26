Як на Заході громадськість сприймає поточну кризу з РФ: опитування

На українському кордоні назріває серйозна загроза. Ще одне російське вторгнення видається цілком імовірним.

Ялтинська європейська стратегія (YES) замовила дослідження громадської думки на Заході щодо поточної кризи. Schoen Cooperman Research провела по 600 інтерв’ю у Сполучених Штатах, Канаді, Великій Британії, Франції, Німеччині та Польщі, аби отримати відповіді, яку політику щодо України вважають правильною люди в західних країнах і чи готові громадяни підтримати своїх очільників у провадженні послідовної твердої політики, спрямованої на захист України.

Про результати дослідження – у спільній колонці голови, засновника та членів правління YES Александра Квасневського, Віктора Пінчука, Карла Більдта та Андерса Фог Расмуссена Більше підтримки для України: чого чекають від своїх урядів громадяни європейських країн.

У всіх опитаних країнах, хоча, звісно, ​і​ не без національних розбіжностей у всіх питаннях, дослідження показало, що західне населення не лише підтримує рішучі дипломатичні та економічні заходи, а й виступає за воєнне втручання для стримування російської агресії та захисту кордонів України.

Автори зазначають, що якщо стримування не принесе результатів і Росія знову вторгнеться в Україну, населення західних країн тим більше висловлюється за військову підтримку з боку країн-членів НАТО.

Громадяни західних країн, роблять висновки автори, хочуть підтримувати Україну і вірять, що послідовна політика здатна забезпечити успішне стримування Росії. Водночас вони очікують від України та її керівництва повної віддачі в проведенні реформ та ліквідації корупції.

Західна спільнота виступає проти того, щоб "пожертвувати" Україною заради покращення відносин з Росією.

Лише близько 15% респондентів вважають важливішим покращувати відносини з Росією, ніж захищати Україну, при цьому найвищий показник – 18% – у Німеччині.

Представники Ялтинської європейської стратегії зазначають, що завдяки єдності та рішучості Захід може допомогти захистити як територіальну цілісність України, так і демократичні цінності. Автори вважають, що Захід має моральний обов’язок це зробити. Західні країни завжди підтримували та заохочували Україну на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції. Тепер, коли настав момент істини, впевнені в YES, Захід просто зобов’язаний підтримати Україну.

Опитування демонструє, що громадяни західних країн готові висловити підтримку своїм лідерам, якщо ті робитимуть правильні речі. Водночас західна громадськість бажає, щоб їхні очільники займали жорстку позицію не лише в питаннях захисту України, а й вимагаючи від України проведення реформ.

Детальніше - у колонці Александра Квасневського, Віктора Пінчука, Карла Більдта та Андерса Фог Расмуссена Більше підтримки для України: чого чекають від своїх урядів громадяни європейських країн.