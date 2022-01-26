Как на Западе общественность воспринимает нынешний кризис с РФ: опрос

На украинской границе назревает серьезная угроза. Еще одно российское вторжение кажется вполне вероятным.

Ялтинская европейская стратегия (YES) заказала исследование общественного мнения на Западе по поводу текущего кризиса. Schoen Cooperman Research провела по 600 интервью в Соединенных Штатах, Канаде, Великобритании, Франции, Германии и Польше, чтобы получить ответы, какую политику в отношении Украины считают правильной люди в западных странах и готовы ли граждане поддержать своих руководителей в проведении последовательной жесткой политики, направленной на защиту Украины

О результатах исследования – в общей колонке председателя, основателя и членов правления YES Александра Квасневского, Виктора Пинчука, Карла Бильдта и Андерса Фог Расмуссена Больше поддержки для Украины: чего ждут от своих правительств граждане европейских стран.

Во всех опрошенных странах, хотя, конечно, и не без национальных разногласий по всем вопросам, исследование показало, что западное население не только поддерживает решительные дипломатические и экономические меры, но и выступает за военное вмешательство для сдерживания российской агрессии и защиты границ Украины.

Авторы отмечают, что если сдерживание не принесет результатов и Россия снова вторгнется в Украину, население западных стран тем более высказывается за военную поддержку со стороны стран-членов НАТО.

Граждане западных стран, заключают авторы, хотят поддерживать Украину и верят, что последовательная политика способна обеспечить успешное сдерживание России. В то же время, они ожидают от Украины и ее руководства полной отдачи в проведении реформ и ликвидации коррупции.

Западное сообщество выступает против того, чтобы "пожертвовать" Украиной ради улучшения отношений с Россией.

Только около 15% респондентов считают более важным улучшать отношения с Россией, чем защищать Украину, при этом самый высокий показатель – 18% – в Германии.

Представители Ялтинской европейской стратегии отмечают, что благодаря единству и решительности, Запад может помочь защитить как территориальную целостность Украины, так и демократические ценности. Авторы считают, что у Запада есть моральная обязанность это сделать. Западные страны всегда поддерживали и поощряли Украину на пути европейской и евроатлантической интеграции. Теперь, когда настал момент истины, уверены в YES, Запад просто обязан поддержать Украину.

Опрос демонстрирует, что граждане западных стран готовы поддержать своих лидеров, если те будут делать правильные вещи. В то же время, западная общественность желает, чтобы их руководители занимали жесткую позицию не только в вопросах защиты Украины, но и требуя от Украины проведения реформ.

Детальнее - в колонке Александра Квасневского, Виктора Пинчука, Карла Бильдта и Андерса Фог Расмуссена Больше поддержки для Украины: чего ждут от своих правительств граждане европейских стран.