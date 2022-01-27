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В Германии новый рекорд заражений COVID-19: впервые более 200 тысяч случаев

Четверг, 27 января 2022, 09:24

Германия в четверг сообщила об очередном рекордном количестве ежедневных новых случаев заражения COVID-19, впервые преодолев порог 200 000 человек.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Институт инфекционных заболеваний Роберта Коха сообщил о 203 136 положительных тестах за последние 24 часа, что на 69 600 случаев больше, чем в тот же день неделю назад. Предыдущий антирекорд был в среду – 164 тысячи случаев.

Семидневная заболеваемость на 100 000 человек возросла до 1017, еще 188 человек скончались, в результате чего число погибших с начала пандемии достигло 117 314 человек.

Около 75% населения Германии получили хотя бы одну дозу вакцины - это меньше, чем в западноевропейских странах, таких как Франция, Италия или Испания, где аналогичные показатели составляют 80%, 83% и 86%.

В среду немецкие депутаты обсуждали, следует ли вводить обязательные прививки от COVID-19.

Канцлер Олаф Шольц поддерживает обязательную вакцинацию для лиц старше 18 лет, но его коалиционное правительство разделилось по этому вопросу, и он сказал законодателям голосовать согласно собственному мнению.

Противники обязательной вакцинации говорят, что это нарушает статью конституции, гарантирующую гражданам контроль над собственным телом.

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