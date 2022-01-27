ЄС подав у СОТ скаргу на Китай через блокування товарів з Литви

Європейський Союз у четвер порушив справу у Світовій організації торгівлі проти Китаю за "дискримінаційну торговельну практику" проти Литви.

Про це йдеться у заяві єврокомісара з торгівлі Валдіса Домбровскіса, пише "Європейська правда".

Цей крок зроблений після того, як Пекін заблокував більшість торгівлі з Литвою після того, як країна поглибила зв'язки з Тайванем.

"Початок справи у СОТ – це не крок, який ми робимо легковажно. Однак після неодноразових невдалих спроб вирішити це питання двостороннім шляхом, ми не бачимо іншого шляху, окрім як попросити консультації з Китаєм щодо врегулювання спорів у СОТ", – сказав Домбровскіс.

"ЄС сповнений рішучості діяти як єдине ціле та швидко діяти проти заходів, що порушують правила СОТ, які загрожують цілісності нашого єдиного ринку. Паралельно ми продовжуємо наші дипломатичні зусилля для деескалації ситуації", - додав єврокомісар.

В Єврокомісії заявили, що за останні тижні зібрали докази різних типів китайських обмежень. Серед них відмова розмитнити литовські товари, відхилення заявок на імпорт з Литви та тиск на компанії ЄС із вимогою вилучити литовські продукти зі своїх ланцюжків поставок під час експорту до Китаю.

Раніше Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Європейський Союз не повинен дозволяти Литві псувати їхні відносини.

Сварка між Китаєм і Литвою спалахнула після того, як Литва дозволила відкрити представництво Тайваню у Вільнюсі.

Тайвань у січні оголосив про запуск кредитної програми на суму 1 млрд доларів для фінансування спільних проєктів між литовськими та тайванськими компаніями у шести категоріях бізнесу.

Китай у свою чергу понизив дипломатичні відносини з Вільнюсом і чинить тиск на компанії, щоб вони припинили використання компонентів литовського виробництва. Він також заблокував в'їзд до країни литовських вантажів.

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