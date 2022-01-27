Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

ЕС подал в ВТО жалобу на Китай из-за блокирования товаров из Литвы

Четверг, 27 января 2022, 11:27

Европейский Союз в четверг возбудил дело во Всемирной торговой организации против Китая за "дискриминационную торговую практику" против Литвы.

Об этом говорится в заявлении еврокомиссара по торговле Валдиса Домбровскиса, пишет "Европейская правда".

Этот шаг сделан после того, как Пекин заблокировал большую часть торговли с Литвой после того, как страна укрепила связи с Тайванем.

"Начало дела в ВТО – это не шаг, который мы делаем легкомысленно. Однако после неоднократных неудачных попыток решить этот вопрос двусторонним путем мы не видим другого пути, кроме как запросить о консультациях с Китаем по урегулированию споров в ВТО", – сказал Домбровскис.

"ЕС полон решимости действовать как единое целое и быстро действовать против мер, нарушающих правила ВТО, угрожающих целостности нашего единого рынка. Параллельно мы продолжаем наши дипломатические усилия для деэскалации ситуации", - добавил еврокомиссар.

В Еврокомиссии заявили, что за последние недели собрали доказательства разных типов китайских ограничений. Среди них отказ растаможить литовские товары, отклонение заявок на импорт из Литвы и давление на компании ЕС с требованием изъять литовские продукты из своих цепочек поставок при экспорте в Китай.

Ранее Министерство иностранных дел Китая заявило, что Европейский Союз не должен позволять Литве портить их отношения.

Ссора между Китаем и Литвой вспыхнула после того, как Литва позволила открыть представительство Тайваня в Вильнюсе.

Тайвань в январе объявил о запуске кредитной программы на сумму 1 млрд долларов для финансирования совместных проектов между литовскими и тайваньскими компаниями в шести категориях бизнеса.

Китай в свою очередь снизил дипломатические отношения с Вильнюсом и оказывает давление на компании, чтобы они прекратили использование компонентов литовского производства. Он также заблокировал ввоз в страну литовских грузов.

Читайте также: Литва против Китая: как маленькая страна Балтии бросает вызов азиатской сверхдержаве

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Китай Литва ВТО Торговля

Статьи

Опасная Нормандия: кто и как давил на Украину во время встречи в Париже

Формула "3+1", по которой Франция и Германия были на стороне Украины, дала трещину. Чтобы избежать худшего сценария, Киев должен действовать на упреждение.
27 января 2022 — Мария Золкина, для Европейской правды

Павел Климкин: Блицкриг на всю Украину невозможен, но для Киева в Кремле есть сценарий

"Для Зеленского проблема номер один – это не поставки оружия. Главная мегазадача – это реальная экспансия немецкого бизнеса в Украину" (укр.)
26 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Больше поддержки для Украины: чего ждут от своих правительств граждане европейских стран

Готовы ли западные лидеры усилить дипломатию не только санкциями, но и военной поддержкой в случае наихудшего сценария?
26 января 2022 — YES, Карл Бильдт, Александр Квасьневский, Виктор Пинчук, Андерс Фог Расмуссен