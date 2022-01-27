ЕС подал в ВТО жалобу на Китай из-за блокирования товаров из Литвы

Европейский Союз в четверг возбудил дело во Всемирной торговой организации против Китая за "дискриминационную торговую практику" против Литвы.

Об этом говорится в заявлении еврокомиссара по торговле Валдиса Домбровскиса, пишет "Европейская правда".

Этот шаг сделан после того, как Пекин заблокировал большую часть торговли с Литвой после того, как страна укрепила связи с Тайванем.

"Начало дела в ВТО – это не шаг, который мы делаем легкомысленно. Однако после неоднократных неудачных попыток решить этот вопрос двусторонним путем мы не видим другого пути, кроме как запросить о консультациях с Китаем по урегулированию споров в ВТО", – сказал Домбровскис.

"ЕС полон решимости действовать как единое целое и быстро действовать против мер, нарушающих правила ВТО, угрожающих целостности нашего единого рынка. Параллельно мы продолжаем наши дипломатические усилия для деэскалации ситуации", - добавил еврокомиссар.

В Еврокомиссии заявили, что за последние недели собрали доказательства разных типов китайских ограничений. Среди них отказ растаможить литовские товары, отклонение заявок на импорт из Литвы и давление на компании ЕС с требованием изъять литовские продукты из своих цепочек поставок при экспорте в Китай.

Ранее Министерство иностранных дел Китая заявило, что Европейский Союз не должен позволять Литве портить их отношения.

Ссора между Китаем и Литвой вспыхнула после того, как Литва позволила открыть представительство Тайваня в Вильнюсе.

Тайвань в январе объявил о запуске кредитной программы на сумму 1 млрд долларов для финансирования совместных проектов между литовскими и тайваньскими компаниями в шести категориях бизнеса.

Китай в свою очередь снизил дипломатические отношения с Вильнюсом и оказывает давление на компании, чтобы они прекратили использование компонентов литовского производства. Он также заблокировал ввоз в страну литовских грузов.

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