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Глава МИД Германии пригрозила РФ санкциями против "Северного потока-2"

Четверг, 27 января 2022, 14:13

Глава МИД Германии Анналена Бербок пригрозила жесткими мерами в ответ на дальнейшую агрессию России против Украины.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает FAZ.

"На случай новой агрессии у нас есть широкий спектр ответов, в том числе по "Северному потоку-2", – сказала Бербок в четверг во время дебатов по поводу ситуации вокруг Украины в Бундестаге."

"Да, мы хотим постоянного диалога. Те, кто говорят, не стреляют", — подчеркнула Бербок.

Но речь идет также о "твердости, которая безошибочно дает понять: краеугольные камни европейского миропорядка не подлежат обсуждению", – сказала министр.

Ранее спикер Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" не будет работать, если Россия совершит вторжение в Украину.

Ранее Германия дала понять, что может остановить газопровод "Северный поток-2", если Москва вторгнется в Украину.

Как известно, в ноябре 2021 года немецкое агентство приостановило процедуру сертификации газопровода до создания дочерней компании.

Подробнее о возможностях остановки газопровода смотрите в видеоблоге - Как остановить Nord Stream-2? Когда подешевеет газ? Инсайды из Вашингтона и Берлина не только о санкциях

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Германия Северный поток-2 санкции

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