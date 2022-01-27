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Росія провела артилерійські стрільби у Балтійському морі, у навчаннях задіяли 20 кораблів

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Четвер, 27 січня 2022, 15:02

Кораблі Балтійського флоту РФ провели артилерійські стрільби в рамках масштабних навчань, в яких задіяно близько 20 бойових суден.

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС РФ, повідомляє "Європейська правда".

"У рамках планового навчання Балтійського флоту в полігонах, розташованих в акваторії Балтійського моря, екіпажі бойових кораблів успішно виконали артилерійські стрільби по мішенях, що імітують засоби повітряного нападу супротивника", - йдеться у заяві.

Стрільби проводилася екіпажами трьох малих ракетних кораблів. В якості мішеней були використані освітлювальні артилерійські снаряди, випущені з мису Таран у Калінінградській області.

Крім того, екіпажі двох малих протичовнових кораблів охорони водного району Балтійської військово-морської бази виконали артилерійські стрільби по надводній цілі.

Вони також здійснили постановку оборонних мінних загорож у заданих районах з використанням навчальних мін, які пізніше знешкодили тральщики.

У навчаннях Балтійського флоту РФ беруть участь близько 20 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення, серед них — малі ракетні кораблі та катери, малі протичовнові кораблі, базові та рейдові тральщики, судна забезпечення флоту, літаки та вертольоти морської авіації флоту.

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс приводить сили у готовність та відправляє на східний фланг НАТО додаткові сили, зокрема кораблі й винищувачі, задля посилення стримування й захисту союзників у зв’язку з діями РФ довкола України. 

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