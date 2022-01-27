Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Россия провела артиллерийские стрельбы в Балтийском море, в учениях задействовали 20 кораблей

видео
Четверг, 27 января 2022, 15:02

Корабли Балтийского флота РФ провели артиллерийские стрельбы в рамках масштабных учений, в которых задействовано около 20 боевых кораблей.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ, сообщает "Европейская правда".

"В рамках плановой учебы Балтийского флота на полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, экипажи боевых кораблей успешно выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения противника", - говорится в заявлении.

Стрельбы производились экипажами трех малых ракетных кораблей. В качестве мишеней были использованы осветительные артиллерийские снаряды, выпущенные из мыса Таран в Калининградской области.

Кроме того, экипажи двух малых противолодочных кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы выполнили артиллерийские стрельбы по надводной цели.

Они также осуществили постановку оборонных минных изгородей в заданных районах с использованием обучающих мин, которые позже обезвредили тральщики.

В учениях Балтийского флота РФ принимают участие около 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, среди них малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, суда обеспечения флота, самолеты и вертолеты морской авиации флота.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Россия

Статьи

Опасная Нормандия: кто и как давил на Украину во время встречи в Париже

Формула "3+1", по которой Франция и Германия были на стороне Украины, дала трещину. Чтобы избежать худшего сценария, Киев должен действовать на упреждение.
27 января 2022 — Мария Золкина, для Европейской правды

Павел Климкин: Блицкриг на всю Украину невозможен, но для Киева в Кремле есть сценарий

"Для Зеленского проблема номер один – это не поставки оружия. Главная мегазадача – это реальная экспансия немецкого бизнеса в Украину" (укр.)
26 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Больше поддержки для Украины: чего ждут от своих правительств граждане европейских стран

Готовы ли западные лидеры усилить дипломатию не только санкциями, но и военной поддержкой в случае наихудшего сценария?
26 января 2022 — YES, Карл Бильдт, Александр Квасьневский, Виктор Пинчук, Андерс Фог Расмуссен