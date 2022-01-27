Глава МЗС Німеччини назвала відновлення Нормандського формату гарним сигналом

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала хорошим сигналом поновлення переговорів у Нормандському форматі, хоча і не очікує проривів найближчим часом.

Про це вона сказала в інтерв’ю виданню Westdeutsche Allgemeine Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

"Нормандський формат – це один із каналів розмови, який зараз поставлений на карту, тому що він крок за кроком здатний принести більше безпеки. Росія довгий час взагалі відмовлялася від діалогу. Тому це хороший сигнал, що ми знову сіли за стіл", - заявила Бербок.

Водночас, за її словами, проривів у Нормандському форматі найближчим часом очікувати не варто.

"Не варто очікувати проривів протягом кількох днів. Але якщо ви говорите, то ви не стріляєте. Тому відмовлятися від відновлення діалогу є фатальним", - сказала міністерка.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський назвав конструктивним характер зустрічі політичних радників лідерів країн-учасниць Нормандського формату.

Як відомо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак після зустрічі радників лідерів країн Нормандського формату 26 січня в Парижі заявив, що сьогоднішні переговори можна вважати реанімацією Нормандського формату.