Глава МИД Германии назвала восстановление Нормандского формата хорошим сигналом

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала хорошим сигналом возобновление переговоров в Нормандском формате, хотя и не ожидает прорывов в ближайшее время.

Об этом она сказала в интервью изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung, сообщает "Европейская правда".

"Нормандский формат – это один из каналов разговора, который сейчас поставлен на карту, потому что он шаг за шагом способен принести больше безопасности. Россия долгое время вообще отказывалась от диалога. Поэтому это хороший сигнал, что мы снова сели за стол", - заявила Бербок.

В то же время, по ее словам, прорывов в Нормандском формате в ближайшее время ожидать не стоит.

"Не стоит ожидать прорывов в течение нескольких дней. Но если вы говорите, то вы не стреляете. Поэтому отказываться от возобновления диалога было бы роковым", - сказала министр.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назвал конструктивным характер встречи политических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата.

Как известно, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак после встречи советников лидеров Нормандского формата 26 января в Париже заявил, что сегодняшние переговоры можно считать реанимацией Нормандского формата.