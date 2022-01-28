США скликають Раду безпеки ООН через загрозу нападу РФ на Україну

США запросили Раду безпеки ООН зібратися на обговорення 31 січня через загрозу нападу Російської Федерації на Україну.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву оприлюднила посол США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

"Нині, після тижнів тісних консультацій з Україною та партнерами, США скликає відкриту зустріч Ради безпеки, щоб обговорити питання великої важливості для міжнародного миру та безпеки: загрозливу поведінку Росії щодо України та нарощування РФ військ біля кордонів України та у Білорусі", - йдеться у ній.

Посол зазначає, що на українських кордонах скупчилися понад 100 тисяч російських військових, а на додачу Росія здійснює інші дестабілізаційні дії проти України, створюючи явну загрозу міжнародному миру й безпеці.

"Члени Ради безпеки повинні напряму дослідити факти та розглянути, якими є ставки для України, Росії, Європи та ключових зобов’язань і принципів міжнародного порядку, якщо Росія піде на подальше вторгнення в Україну. Зараз не можна просто чекати, що станеться. Повна увага Ради безпеки необхідна зараз, і ми розраховуємо на пряму й цілеспрямовану дискусію у понеділок (вочевидь, 31 січня - ЄП)", - наголосила Лінда Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, Росія як постійний член Радбезу може ветувати будь-які її резолюції.