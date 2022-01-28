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CША созывают Совбез ООН из-за угрозы нападения РФ на Украину

Пятница, 28 января 2022, 09:39

США пригласили Совбез ООН собраться на обсуждение 31 января из-за угрозы нападения Российской Федерации на Украину.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление обнародовала посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"В настоящее время, после недель тесных консультаций с Украиной и партнерами, США созывает открытую встречу Совета безопасности, чтобы обсудить вопрос большой важности для международного мира и безопасности: угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание РФ войск у границ Украины и в Беларуси", - говорится в ней.

Посол отмечает, что на украинских границах скопилось более 100 тысяч российских военных, а вдобавок Россия совершает другие дестабилизирующие действия против Украины, создавая явную угрозу международному миру и безопасности.

"Члены Совета безопасности должны напрямую исследовать факты и рассмотреть, каковы ставки для Украины, России, Европы и ключевых обязательств и принципов международного порядка, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение в Украину. Сейчас нельзя просто ждать, что произойдет. Полное внимание Совбеза необходимо сейчас, и мы рассчитываем на прямую и целенаправленную дискуссию в понедельник (очевидно, 31 января. - ЕП)", - подчеркнула Линда Томас-Гринфилд.

Напомним, Россия как постоянный член Совбеза может ветировать любые его резолюции.

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США ООН Россия

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