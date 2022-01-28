Фінляндія почне скасування COVID-обмежень раніше, ніж планувалося

Фінляндія почне поступово пом'якшувати коронавірусні обмеження з 1 лютого замість середини лютого, як планувалося спочатку, оскільки навантаження на лікарні зменшилося.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Санна Марін 18 січня повідомила, що Фінляндія почне скасовувати обмеження з середини лютого, але ознаки стабілізації рівня зараження, викликаного варіантом вірусу "Омікрон", привели до того, що уряд змінив свій план.

"Навантаження на відділення інтенсивної терапії змінилося в кращому напрямку", – заявила у четвер ввечері міністр охорони здоров’я та соціальних справ Фінляндії Ханна Сарккінен.

Уряд вирішив розпочати поступове скасування обмежень, дозволивши роботу ресторанів до 21:00 замість нинішніх 18:00.

Також рекомендується місцевій владі дозволити з початку лютого відновити роботу культурних і спортивних об’єктів, таких як спортзали, басейни та театри.

Фінляндія залишається однією з країн, які найменше постраждали від пандемії. За даними Інституту охорони здоров’я, на сьогодні у країні з населенням 5,5 мільйонів людей зафіксовано 470 665 випадків коронавірусу і 1919 смертей.

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