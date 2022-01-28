Финляндия начнет отмену COVID-ограничений раньше, чем планировалось

Финляндия начнет постепенно смягчать коронавирусные ограничения с 1 февраля вместо середины февраля, как изначально планировалось, поскольку нагрузка на больницы уменьшилась.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Премьер-министр Санна Марин 18 января сообщила, что Финляндия начнет отменять ограничения с середины февраля, но признаки стабилизации уровня заражения, вызванного вариантом вируса "Омикрон", привели к тому, что правительство изменило свой план.

"Нагрузка на отделение интенсивной терапии изменилась в лучшем направлении", – заявила в четверг вечером министр здравоохранения и социальных дел Финляндии Ханна Сарккинен.

Правительство решило начать постепенное отмены ограничений, разрешив работу ресторанов до 21:00 вместо нынешних 18:00.

Также рекомендуется местным властям разрешить с начала февраля возобновить работу культурных и спортивных объектов, таких как спортзалы, бассейны и театры.

Финляндия остается одной из стран, менее пострадавших от пандемии. По данным Института здравоохранения, на сегодняшний день в стране с населением 5,5 млн человек зафиксировано 470 665 случаев коронавируса и 1919 смертей.

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