Уряд Швеції затвердив будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива

Уряд Швеції оголосив про затвердження плану будівництва сховища відпрацьованого радіоактивного ядерного палива шляхом поховання його в металевих контейнерах глибоко в скелі.

Про це пише The Local, повідомляє "Європейська правда".

Сховище буде збудовано у Форсмарку, східна Швеція, і очікується, що його буде завершено в наступному десятилітті. Воно буде розраховане на термін понад 100 000 років — час, необхідний розпаду ядерних відходів усередині.

У Форсмарку також знаходиться одна з трьох шведських атомних електростанцій, це приблизно 130 км на північ від Стокгольма.

"Ми робимо це, щоб взяти на себе відповідальність як за довкілля, так і за людей, а також за довгострокове виробництво електроенергії у Швеції та робочі місця", - заявила на пресконференції міністр довкілля Анніка Страндхалл.

Хоча сховище схвалено, необхідні нові тести безпеки, перш ніж систему можна буде впровадити практично. Шведське управління радіаційної безпеки (SSM) має провести поетапне тестування проекту.

Рішення називається KBS-3, і на його розробку пішли десятиліття. Воно засноване на розміщенні відходів у залізних корпусах, оточених масивними мідними трубами, які вставляють у кристалічну породу в тунелі на глибині 500 метрів під землею, а потім запечатують бентонітовою глиною, тим самим створюючи кілька бар'єрів для захисту від витоку радіації.

"Завдяки сьогоднішньому рішенню ми разом з Фінляндією стаємо світовими лідерами в цій галузі", - сказала Страндхалл.

Розроблена в Швеції технологія також використовується в сховищі ядерного палива, що будується у Фінляндії. Фінський проєкт має отримати перші пробні партії у 2023 році та розпочати роботу у 2025 році.

Близько 7500 тонн відпрацьованого ядерного палива в даний час зберігаються в тимчасовому сховищі в Оскарсхамні на східному узбережжі Швеції.

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