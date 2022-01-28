Правительство Швеции утвердило строительство хранилища отработанного ядерного топлива

Правительство Швеции объявило об утверждении плана строительства хранилища отработанного радиоактивного ядерного топлива путем захоронения его в металлических контейнерах глубоко в скале.

Об этом пишет The Local, сообщает "Европейская правда".

Хранилище будет построено в Форсмарке, восточная Швеция, и ожидается, что оно будет завершено в следующем десятилетии. Оно будет рассчитано на срок более 100 000 лет — время, необходимое для распада ядерных отходов внутри.

В Форсмарке находится одна из трех шведских атомных электростанций, это примерно 130 км к северу от Стокгольма.

"Мы делаем это, чтобы взять на себя ответственность как за окружающую среду, так и за людей, а также за долгосрочное производство электроэнергии в Швеции и рабочие места", - заявила на пресс-конференции министр окружающей среды Анника Страндхалл.

Хотя хранилище одобрено, необходимы новые тесты безопасности, прежде чем систему можно будет внедрить на практике. Шведское управление радиационной безопасности (SSM) должно провести поэтапное тестирование проекта.

Решение называется KBS-3, и на его разработку ушло десятилетие. Оно основано на размещении отходов в железных корпусах, окруженных массивными медными трубами, которые вставляют в кристаллическую породу в тоннеле на глубине 500 метров под землей, а затем запечатывают бентонитовой глиной, создавая тем самым несколько барьеров для защиты от утечки радиации.

"Благодаря сегодняшнему решению мы вместе с Финляндией становимся мировыми лидерами в этой области", - сказала Страндхалл.

Разработанная в Швеции разработка также употребляется в хранилище строящегося ядерного топлива в Финляндии. Финский проект должен получить первые пробные партии в 2023 и начать работу в 2025 году.

Около 7500 тонн отработанного ядерного топлива в настоящее время хранятся во временном хранилище в Оскарсхамне на восточном побережье Швеции.

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