Латвія планує відправити військових для навчальної місії в Україні
Міністерство оборони Латвії підготувало проєкт Сейму щодо рішення відправити військовослужбовців Національних збройних сил на навчальну операцію в Україні.
Про це стало відомо агентству LETA, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Міноборони направило проєкт на погодження міністерствам фінансів, юстиції та закордонних справ. Проєкт передбачає участь Національних збройних сил Латвії у канадській операції Unifier на території України.
Планується, що війська буде відправлено на термін, встановлений у рішенні Канади про дію операції.
Проєкт про рішення Сейму ще має бути розглянутий урядом.
У Міноборони поки що не повідомили, скільки військових планується відправити в Україну і в якому регіоні буде розташована їхня база.
21 січня Міноборони Латвії повідомило, що у відповідь на агресію Росії Латвія відправить в Україну зенітні ракети Stinger, індивідуальне обмундирування та сухі продукти харчування.
Канада продовжить місію навчання українських військових ще на три роки і має намір збільшити її масштаби.
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