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Латвія планує відправити військових для навчальної місії в Україні

П'ятниця, 28 січня 2022, 14:59

Міністерство оборони Латвії підготувало проєкт Сейму щодо рішення відправити військовослужбовців Національних збройних сил на навчальну операцію в Україні.

Про це стало відомо агентству LETA, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Міноборони направило проєкт на погодження міністерствам фінансів, юстиції та закордонних справ. Проєкт передбачає участь Національних збройних сил Латвії у канадській операції Unifier на території України. 

Країни Балтії відправлять Україні ракетні комплекси Stinger і Javelin

Планується, що війська буде відправлено на термін, встановлений у рішенні Канади про дію операції.

Проєкт про рішення Сейму ще має бути розглянутий урядом.

У Міноборони поки що не повідомили, скільки військових планується відправити в Україну і в якому регіоні буде розташована їхня база.

21 січня Міноборони Латвії повідомило, що у відповідь на агресію Росії Латвія відправить в Україну зенітні ракети Stinger, індивідуальне обмундирування та сухі продукти харчування.

Канада продовжить місію навчання українських військових ще на три роки і має намір збільшити її масштаби.

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Латвія Канада

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