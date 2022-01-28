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Латвия планирует отправить военных для учебной миссии в Украину

Пятница, 28 января 2022, 14:59

Министерство обороны Латвии подготовило проект Сейма о решении отправить военнослужащих Национальных вооруженных сил на учебную операцию в Украине.

Об этом стало известно агентству LETA, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Минобороны направило проект на согласование министерствам финансов, юстиции и иностранных дел. Проект предусматривает участие Национальных вооруженных сил Латвии в канадской операции Unifier на территории Украины.

Планируется, что войска будут отправлены на срок, установленный в решении Канады о действии операции.

Проект о решении Сейма еще должен быть рассмотрен правительством.

В Минобороны пока не сообщили, сколько военных планируется отправить в Украину, и в каком регионе будет расположена их база.

21 января Минобороны Латвии сообщило, что в ответ на агрессию России Латвия отправит в Украину зенитные ракеты Stinger, индивидуальное обмундирование и сухие продукты питания.

Канада продлит миссию обучения украинских военных еще на три года и намерена увеличить ее масштабы.

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Латвия Канада

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